SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika: Roman Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...

Son dakika: Roman Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...

29.04.2022 04:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Premier Lig devi Chelsea, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında İngiltere hükümetince yaptırım uygulanan Roman Abramovich tarafından satışa çıkarılmıştı. Rus milyarder, 2 milyar sterline satışa sunduğu Chelsea'nin fiyatına 500 milyon euro daha ekledi.

Son dakika: Roman Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...

Ünlü iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlardan dolayı Chelsea'yi satışa çıkarmıştı.

2 MİLYAR STERLİN

Rus milyarder, İngiltere Premier Lig devi Chelsea için 2 milyar sterlin değer biçmişti.

500 MİLYON EURO DAHA

Abramovich'ten Trabzonspor'a görülmemiş kıyak!

Sky News'in haberine göre; Abramovich, Chelsea'yi satın almak isteyenlerin 500 milyon euro daha ödemesi gerektiğini belirtti.

EKSTRA FON BULUNDU

roman-abramovich-chelsea

Haberde; üç milyarderden oluşan konsorsiyumun fiyatın 2,5 milyar sterline yükseltildiği konusunda bilgilendirildiği yazıldı. Konsorsiyumun ise son iki gün içerisinde gerekli olan ekstra fonu buldukları ifade edildi.

1 MİLYAR STERLİNLİK BAĞIŞ

Satışın ardından hayır kurumlarına 1 milyar sterlin bağışlanacak ve bu bağış İngiliz tarihinin en büyük yardımlarından birisi olacak.

ABRAMOVICH, SATIŞTAN PARA KAZANAMAYACAK

Abramovich çıldırdı! Kesenin ağzını açtı

Ayrıca hükümet, Abramovich'in satıştan elde edilen paranın hiçbirini almayacağını açıkladı.

LEWIS HAMILTON, SERENA WILLIAMS...

lewis-hamilton-birlesik-k-361_2-41

Teklif sahipleri, Todd Boehly, Sir Martin Broughton ve Stephen Pagliuca liderliğindeki konsorsiyumlar olarak bilniyor ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Boehly, Los Angeles Dodgers'ın MLB franchise'ına sahip adaylardan birisi.

Serena Williams

Broughton'un teklifi, Crystal Palace'ın yanı sıra Lord Coe, Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın ortak sahibi Josh Harris ve David Blitzer tarafından destekleniyor. Pagliuca, İtalyan takımı Atalanta ve basketbol takımı Boston Celtics'in ortak sahibi olarak da dikkat çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Statta Nazi selamı verdi, ödül gibi ceza aldı!Statta Nazi selamı verdi, ödül gibi ceza aldı!
Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!
1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...
Anahtar Kelimeler:
Premier League Chelsea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...

Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...

Galatasaray'ı tehdit ettiler! "Size transfer yaptırmayız!"

Galatasaray'ı tehdit ettiler! "Size transfer yaptırmayız!"

Anadolu Efes, Final Four'a yükseldi

Anadolu Efes, Final Four'a yükseldi

Altay'da seçim sonrası bıçaklı saldırı

Altay'da seçim sonrası bıçaklı saldırı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.