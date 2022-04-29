Son dakika: Roman Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...

Ünlü iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlardan dolayı Chelsea'yi satışa çıkarmıştı.

2 MİLYAR STERLİN

Rus milyarder, İngiltere Premier Lig devi Chelsea için 2 milyar sterlin değer biçmişti.

500 MİLYON EURO DAHA

Sky News'in haberine göre; Abramovich, Chelsea'yi satın almak isteyenlerin 500 milyon euro daha ödemesi gerektiğini belirtti.

EKSTRA FON BULUNDU

Haberde; üç milyarderden oluşan konsorsiyumun fiyatın 2,5 milyar sterline yükseltildiği konusunda bilgilendirildiği yazıldı. Konsorsiyumun ise son iki gün içerisinde gerekli olan ekstra fonu buldukları ifade edildi.

1 MİLYAR STERLİNLİK BAĞIŞ

Satışın ardından hayır kurumlarına 1 milyar sterlin bağışlanacak ve bu bağış İngiliz tarihinin en büyük yardımlarından birisi olacak.

ABRAMOVICH, SATIŞTAN PARA KAZANAMAYACAK

Ayrıca hükümet, Abramovich'in satıştan elde edilen paranın hiçbirini almayacağını açıkladı.

LEWIS HAMILTON, SERENA WILLIAMS...

Teklif sahipleri, Todd Boehly, Sir Martin Broughton ve Stephen Pagliuca liderliğindeki konsorsiyumlar olarak bilniyor ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Boehly, Los Angeles Dodgers'ın MLB franchise'ına sahip adaylardan birisi.

Broughton'un teklifi, Crystal Palace'ın yanı sıra Lord Coe, Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın ortak sahibi Josh Harris ve David Blitzer tarafından destekleniyor. Pagliuca, İtalyan takımı Atalanta ve basketbol takımı Boston Celtics'in ortak sahibi olarak da dikkat çekiyor.

