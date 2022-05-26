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  4. Son dakika: Şanlıurfa'da trafik kazası... Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Şanlıurfa'da trafik kazası... Çok sayıda yaralı var

26.05.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Son dakika: Şanlıurfa'da trafik kazası... Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi Kaplan Dağı yakınlarında yaşandı. Adıyaman istikametinden Şanlıurfa’ya doğru seyir halinde olan Sedat B.’nin kullandığı 44 LE 042 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen aracın sürücüsü Sedat B. ile araçta bulunan İsa B., Müslüm D., Berfin D., Fatma D., Emine D., Mustafa D. ve Enes D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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