Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Sosyal medyadan art arda paylaşımlar geldi

Son dakika: 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehidin acı haberinin ardından vasiyetini paylaştığı görüntüler yürekleri dağladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüde şehit Yusuf Ataş, en büyük hayalinin bir kız çocuğu sahibi olmak olduğunu, şehit düşerse de arkadaşlarından lösemili bir kız çocuğunun hayat boyu masraflarının karşılanmasını istedi.

HALUK LEVENT: ONUN VASİYETİ HEPİMİZE

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri ile ilgili ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. Şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yusuf Aktaş kardeşimiz bugün şehit oldu. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Onun vasiyeti hepimize." ifadelerini kullandı.

Yusuf Aktaş kardeşimiz bugün şehit oldu.

Çok üzgünüz.

Hepimizin başı sağ olsun.

Onun vasiyeti hepimize.???????? pic.twitter.com/5wAxf0qADO — Haluk Levent (@haluklevent) October 1, 2022

OĞUZHAN UĞUR: VASİYETİN EMİRDİR

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medyada şehidin görüntüsünü paylaştı ve "Vasiyetin emirdir" notunu düştü.

İZZET ÇAPA: BİZE, HEPİMİZE EMİRDİR

Ünlü işletmeci İzzet Çapa, şehit Yusuf Ataş ile ilgili yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ta şehit olan P. Asb. Çvş. Yusuf ATAŞ'ın vasiyetidir... Bize, hepimize emirdir...

Aldık, başımızın üzerinde kabul ettik kardeşim... Aziz ruhun şâd olsun..."

Irak'ta şehit olan P. Asb. Çvş. Yusuf ATAŞ'ın vasiyetidir...

Bize, hepimize emirdir...

Aldık, başımızın üzerinde kabul ettik kardeşim...

Aziz ruhun şâd olsun... pic.twitter.com/TnmmOP7aSl — Izzet Capa (@izzetcapa) October 1, 2022

LÖSEV'DEN ŞEHİT YUSUF ATAŞ'IN VASİYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."



