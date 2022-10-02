Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Sosyal medyadan art arda paylaşımlar geldi

Son dakika: 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehidin acı haberinin ardından vasiyetini paylaştığı görüntüler yürekleri dağladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüde şehit Yusuf Ataş, en büyük hayalinin bir kız çocuğu sahibi olmak olduğunu, şehit düşerse de arkadaşlarından lösemili bir kız çocuğunun hayat boyu masraflarının karşılanmasını istedi.
Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri ile ilgili ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. Şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yusuf Aktaş kardeşimiz bugün şehit oldu. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Onun vasiyeti hepimize." ifadelerini kullandı.
Yusuf Aktaş kardeşimiz bugün şehit oldu.— Haluk Levent (@haluklevent) October 1, 2022
Çok üzgünüz.
Hepimizin başı sağ olsun.
Onun vasiyeti hepimize.???????? pic.twitter.com/5wAxf0qADO
Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medyada şehidin görüntüsünü paylaştı ve "Vasiyetin emirdir" notunu düştü.
Vasiyetin emirdir. https://t.co/NsQXNEuRvO— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) October 1, 2022
Ünlü işletmeci İzzet Çapa, şehit Yusuf Ataş ile ilgili yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
"Irak'ta şehit olan P. Asb. Çvş. Yusuf ATAŞ'ın vasiyetidir... Bize, hepimize emirdir...
Aldık, başımızın üzerinde kabul ettik kardeşim... Aziz ruhun şâd olsun..."
Irak'ta şehit olan P. Asb. Çvş. Yusuf ATAŞ'ın vasiyetidir...— Izzet Capa (@izzetcapa) October 1, 2022
Bize, hepimize emirdir...
Aldık, başımızın üzerinde kabul ettik kardeşim...
Aziz ruhun şâd olsun... pic.twitter.com/TnmmOP7aSl
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."
#YusufAtaş pic.twitter.com/3Zw6NyhgZu— LÖSEV (@losev1998) October 1, 2022
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