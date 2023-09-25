Son dakika: Serdar Gürler ateş püskürdü! Galatasaraylı mı, Beşiktaşlı mı, Fenerbahçeli mi? Cevap verdi...

Son dakika haberleri: Rams Başakşehir ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar olurken, turuncu - lacivertliler Çağdaş Atan yönetiminde ilk yenilgisini almıştı.

Başakşehir'in hücum oyuncusu Serdar Gürler, maç içinde bir pozisyonda yaptığı hata sonrası sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. Gürler, kendisine gelen tepkilere Beyaz TV'de cevap verdi. Deneyimli futbolcu, hangi takımlı olduğuna dair gelen soruyu da yanıtladı.

İşte Serdar Gürler'in sözleri;

"NEYİNİ KONUŞUYORLAR?"

"Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca pozisyon zaten ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonun?"

HANGİ TAKIMLI?

"Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye atmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum? 10 yıl önceki röportajımı çıkarmışlar. Küçükken ben Galatasaraylıydım diye. Ancak Osmanlıspor döneminde dediğim bir şey vardı Etkilendiğim ve en güzel stadın Beşiktaş olduğunu söyledim. Beşiktaşlı mı oluyorum?"

"ŞAKA GİBİ"

"Galatasaray'ın penaltısı bence penaltı değil. İkinci golü bulmasalar maç farklı bir yere gidebilirdi. Ama sağ olsunlar VAR'a gitmeden net penaltı diyen bir hakem oldu. Şaka gibi. Her ikili mücadelede onlara verdi. Yapacak bir şey yok. Üç gün sonra bir maçımız daha var, ona hazırlanıyoruz."

