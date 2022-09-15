MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! 'Meedo ile birlikte ne içiyor?'

Son dakika: Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! 'Meedo ile birlikte ne içiyor?'

15.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski şarkıcı, yeni televizyoncu Seren Serengil'den Şeyma Subaşı paylaşımı geldi. Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada yayılan görüntüleriyle ilgili bir paylaşım yapan Seren Serengil; 'Şeyma ne içiyor? Yarın paylaşacağız' diyen Seren Serengil'in o sözlerinden sonra Şeyma Subaşı'nın açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu...

Son dakika: Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! 'Meedo ile birlikte ne içiyor?'

Son dakika haberi: Bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Şeyma Subaşı, yeniden olay oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından televizyoncu Seren Serengil flaş bir paylaşım yaptı. İşte Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımları...

ş2

Şeyma Subaşı'nın kapalı bir mekanda, Mısırlı sevgilisi Meedo ile birlikte çekilmiş olan görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Serengil, "Şeyma ne içiyor?" notunu düştü. Serengil, konuyu Söylemezsem Olmaz programında konuşacaklarını da paylaşımlarına ekledi.

ş3

Sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan görüntülerle ilgili Subaşı tarafından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor.

SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildiSON DAKİKA: Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!
Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Şeyma Subaşı sosyal medya sevgilisi ele turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

İşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli oldu

İşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli oldu

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.