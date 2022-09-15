Son dakika: Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu! 'Meedo ile birlikte ne içiyor?'

Son dakika haberi: Bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Şeyma Subaşı, yeniden olay oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından televizyoncu Seren Serengil flaş bir paylaşım yaptı. İşte Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımları...

Şeyma Subaşı'nın kapalı bir mekanda, Mısırlı sevgilisi Meedo ile birlikte çekilmiş olan görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Serengil, "Şeyma ne içiyor?" notunu düştü. Serengil, konuyu Söylemezsem Olmaz programında konuşacaklarını da paylaşımlarına ekledi.

Sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan görüntülerle ilgili Subaşı tarafından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor.



