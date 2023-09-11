Son dakika: Sergio Ramos için Beşiktaş ve Galatasaray itirafı! 'Anlaşmaya varmıştık ama...'

Trendyol Süper Lig'de 7 puanla milli araya giren Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevini üstlenen Serhan Çetinsaya istifa etmişti. Çetinsaya, istifasının ardından bir basın toplantısı düzenledi ve birçok konuya dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Serhan Çetinsaya, süreçte yaşananlara dairönemli ifadeler kullandı.

İşte Çetinsaya'nın basın toplantısından öne çıkanlar;

"ANLAŞMIŞTIK AMA..."

"Sergio Ramos... Ramos, benim için bir futbolcu transferi değildi. Bu şahıs rüşdünü ispat etmiş, 25 kupası olan, kariyeri ortada olan biri. Bu sporcunun Beşiktaş'a kazandırılması, Beşiktaş'ın layığı olan dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bu benim için bir futbolcu transferinin ötesinde, vizyon projesiydi. Çok çalıştık. Oldu, anlaştık. Sonrasında olmadı. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Keşke olsaydı. Bir Beşiktaş taraftarı olarak izlemeyi çok isterdim. Sergio Ramos'a 18-19 gün Beşiktaş'ı anlattım. Etkileme noktasında neler yapabileceğimizin listesini çıkardık. Para ikinci plandaydı. 27 Milyon € net teklifi vardı adamın, o teklifi değerlendirmedi bile..."

"GALATASARAY DA YARIŞTAYDI"

"Sergio Ramos için 6 kulüp yarıştı. Galatasaray da bu yarışın içindeydi. İkna etme noktasında ilk başladığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bir takımda olması söz konusu dahi değildi. İlhan Mansız'ın desteğiyle, Guti'ye ulaşmamız, onun da Guti'yi ikna etmesiyle ciddi bir ön adım attı. Gökhan Töre de dahil oldu sürece. Gökhan Töre'nin şahsi antrenörüyle, Sergio Ramos'un şahsi antrenörü aynı kişi. Beşiktaş'a gelmeye yeşil ışık yakmasıyla para konuşmaya başladık. Ramos'un önceliği para değildi. Öncesinde para konuşmadık."

"ATASINA, DEDESİNE SÖZ VERMİŞ"

"Sevilla'ya gitti adam, 1-1.5 milyon € maaşa anlaştı deniyor ama söz konusu değil bu rakam. Bizim önerdiğimiz rakamın altına imza attı. Niye? Adam atasına, dedesine söz vermiş. Doğduğu topraklara vefasını göstermek için geri dönmüş."

"BAŞKAN KARARIYLA TRANSFERDEN ÇEKİLDİK"

"Sergio Ramos ile anlaşmamız, kapalı 2 yıl kontrat istemesine rağmen 1+1 yıllık sözleşmeydi. Birinci yılın sonunda Beşiktaş'ın 15 Haziran 2024'e kadar bildirmesi kaydıyla tek taraflı fesih hakkı vardı. Bu işin fesih tarafı. Birinci yılın sözleşme maddeleri, ikinci yıla nispeten mali açıdan bir tık daha fazlaydı." Buradaki anlaşmanın bize yansıyacak tarafı şu şekilde; 4 + 1 + 6 + 3 + 500. Bunları anlatayım. 4 Milyon € şahsın kendisine, 1 Milyon € serbest olduğu için oradaki imza parası, 6 Milyon €'yu Beşiktaş Kulübü olarak değil... 6 Milyon €'luk ulusal ve uluslararası reklam filmi çekilmesini taahhüt ediyorduk. Bu noktada çekincelerimiz oldu. 6 Milyon €'luk sponsor bulamazsak bu parayı kimin ödeyeceği düşünülerek başkanımızın kararıyla transferden çekildik."

"ÖN ONAY ALMIŞTIK"

"Camianın babasının geleceği düşünme zorunluluğu vardır, doğrudur. Yüzde 100 hak veriyorum. Bu sponsorlar noktasında sadece 6 gün çalışabildik. 3 firmadan ön onay aldık. Haziran 2024'e kadar vaktimiz olduğunu, Ramos'un uluslararası olduğunu, Ramos'un takipçi sayılarını falan düşünürsek... Pazarlama ekibimizle çalışıp yönetime sunum yaptık. Ramos'un sosyal medyadaki tek bir gönderisinin değeri 242 bin €. 3 tane Türkiye'de hizmet eden uluslararası ajansın bize ilettiği ortalama rakam. 6 Milyon €'luk reklam rakamının kolaylıkla bulunulabileceğini düşünüyorduk. Sürece ağabeyi Rene ile başladık. Ara bulucu menajer ile devam ettik, Nima. Kopenhag'ta yaşıyor. Gökhan Töre harici bildiğim kadarıyla Emre Mor'un da temsilcisi. Rene kestirip atıyordu, bunaltıyordu. Bir yere kadar Nima ile devam ettik. 21 ya da 22 Ağustos, pazartesi akşamıydı. Biz transferde olumlu haberi aldık. 'Beşiktaş'a hayırlı olsun' cevabını aldık. Menajerlik şirketine ödenecek paranın vadelerini bile konuştuk. Ara bulucu menajerlik sözleşmesi, bağlı olduğu ağabeyinin şirketi, imaj hakları sözleşmesi, sporcunun sporculuk sözleşmesi. 4 sözleşmeyi de avukatlarımız aracılığıyla hazırlayıp kendilerine yolladık. Madrid'in 90 km güneyinde yaşadığı evi var, oraya davet edildik. Geri kalan prosedürler ve şahsı Türkiye'ye getirmekti."

"25 GOL ATACAĞINA İNANDI"

"37 yaşında biri ama yaptığı idman temposunu izleyin. Süper Lig'in ilk 3'ünde olurdu kondisyon olarak. 4 sayfayı bulan bir win-win bonusları da vardı. Uzunca bir süre 25 gol üzeri atarsa kaç para vereceğimizi tartıştık. 25 gol atacağına inandığı için oradaki parayı yüksek istedi. Sergio Ramos'u 1 yıl oynatırsak ve ikinci yıl öncesi feshedersek 8 Milyon € maliyeti olacaktı. Küçük pazarlama teknikleri ile 5.67 Milyon € Ramos üzerinden para kazanacaktı. Beşiktaş'a maliyeti 3 Milyon € olacaktı. Çok yüksek bonuslar hariç. Kişi 25 gol attığında 3 Milyon 600 bin € olacaktı. Stoperiniz 25 gol atıyorsa Konferans'ta final oynarsınız. Gibi gibi... Elimden geldiğince en şeffaf şekilde anlatmak istedim size."

"RASHICA'NIN KARŞISINA OTURACAKTI"

"Rashica transferinin açıklanma videosunda karşı koltuk boştu. Ramos gelseydi karşısına o oturacaktı. Oradaki hazırlık Sergio Ramos içindi."

