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  4. Son dakika: Shota Arveladze, Survivor'a damga vurdu! Ağzından kaçırdı, pot kırdı...

Son dakika: Shota Arveladze, Survivor'a damga vurdu! Ağzından kaçırdı, pot kırdı...

10.05.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da yer alan yarışmacılar, 9 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde İngiltere ödülünü kazanmak için parkurda savaş verdi. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izledi. Maçın ardından teknik direktör Shota ile bir araya gelen Gönüllüler, deneyimli çalıştırıcının ağzından kaçırdığı itiraf sonrasında öğrenmemeleri gereken bir bilgi edindiler.

Son dakika: Shota Arveladze, Survivor'a damga vurdu! Ağzından kaçırdı, pot kırdı...

Son dakika haberleri: Survivor All Star 2022'de 9 Mayıs akşamında büyük ödül oyunu oynandı. İngiltere'ye, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçını izlemeye giden uçakta yer almak için iki takımın yarışmacıları da parkurda kıyasıya mücadele etti. İki gün süren yarış sonunda kazanan Gönüllüler takımı oldu.

Hull City'nin Championship'in son haftasında Nottingham Forest ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçı izleyen Gönüllüler, daha sonra takımla birlikte yemek yedi.

Yemeğin ardından ekibin teknik direktörü Shota ve kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile bir araya gelen Gönüllüler, deneyimli çalıştırıcı ile uzun süre sohbet ettiler.

ŞAMPİYONLUĞU AĞZINDAN KAÇIRDI

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Öte yandan Shota Arveladze, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun Trabzonspor olduğunu ağzından kaçırdı.

Survivor yarışmacılarıyla sohbet esnasında bordo - mavili takımdaki günlerini anlatan Shota, istemeden de olsa pot kırdı.

İşte Shota ile yarışmacılar arasında geçen o diyalog;

Shota: "Okan, Ogün, Abdullah... 8 kişi milli oyuncuydu benim dönemimde Trabzonspor'da."

Hikmet Tuğsuz: "Evet ama o kadro şampiyon olamadı."

Shota: "Olamadı evet ama olsun, şimdi oldular."

Hikmet: "Oldular mı?"

Shota: "Oldular tabii. Şimdi oldular."

Evrim Keklik: "Olmuşlar."

Seda Ocak: "Haberi verdiğiniz iyi oldu."

"KİMSEYE SÖYLEMEYİN"

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Trabzonspor'un şampiyonluğunu ağzından kaçıran tecrübeli teknik direktör, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı ve "Siz döndüğünüzde kimseye söylemeyin" dedi. Acun Ilıcalı ise bu anları gülerek karşıladı.

ILICALI: "ÇOK TEHLİKELİ BİR LİG"

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Ayrıca Acun Ilıcalı, Hull City'de yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben kulübü aldığım gün, biz düşmenin 4 puan üstündeydik. O takımın düşme şansı vardı çok ciddi derecede. Hatta 4 puan dediğin bir buçuk maç. Biz, 18-20 puan fark yapıp, 5 hafta kala düşme ihtimalini sıfırladık ve önümüzdeki seneye konsantre olabildik. Çok tehlikeli bir lig burası. Burada maçları görüyorsunuz. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Her an düşebilirsiniz. 'İyi takım kurdum'la olmuyor."

Görüntüler TV8'den alınmıştır

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