Son Dakika: Sıcaklıklar artmaya devam edecek! Uyarı geldi: Bu saatlere dikkat (1 Haziran hava durumu)

Meteorolojiden, hava durumuna ilişkin gelen son dakika haberine göre sıcaklık artışları devam edecek. 1 Haziran hava durumu raporuna göre, bazı illerde yağış beklenirken, sıcaklıkların da artmaya devam edeceği ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Ayrıca gün içinde saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

BAZI İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAK HAVA UYARISI

MGM'den yapılan açıklamada, sıcak havaların 5 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi beklendiği açıklandı.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34, Aydın’da 35-38, Antalya’da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 23°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

