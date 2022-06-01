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  4. SON DAKİKA | Şırnak'ta Eren Abluka-14 operasyonu başladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Şırnak'ta Eren Abluka-14 operasyonu başladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

01.06.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | Şırnak'ta Eren Abluka-14 operasyonu başladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu" başlatıldı.

585 PERSONEL KATILIYOR

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde ise 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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