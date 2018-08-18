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Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2018 19:32 | Son Güncelleme

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

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Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin kimdir?

Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949’da Samsun’da doğdu.

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.

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Şişko Nuri oldu Sıtkı Sezgin

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Allah rahmet eylesin...Mekanı cennet olsun inşallah
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Allah rahmet eylesin...
allah rahmet eylesin ailesine sabir versin ..
ALLAH rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
fıstığın ahını aldı..hayatı hep ters gitti....
zamanında zavaşşı fıstığa az mı kırbaç vurdu..alma mazlumun ahını...
ALLAH rahmet eylesin. nur içinde yatsın çocuklugumuzun sanatçısı.
ALLAH rahmet eylesin
Allah Rahmet etsin bu millet bu sanatçılarla gülmeyi öğrendi neredeyse savaşlar ambargolar darbeler derken gülmeyi unutmuştu halk
inna lillahi inna raciun
hızlı yaşadılar bunlar
allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin nurlar içinde uyusun inşallah (amin)
mekanı cennet olsun yeşilçamın değerlerini bir bir kaybediyoruz nur işinde uyusunlar
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