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Son dakika: Sivas'ta feci kaza... Çok sayıda yaralı var

21.02.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sivas'ta bir alt geçitte işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Son dakika: Sivas'ta feci kaza... Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Sivas'ta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi istikametinden gelen Alperen Koçak yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı işçi servis minibüs alt geçitte karşı yönden gelen Cengiz Çevikoğlu (45) yönetimindeki 58 FK 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Koçak ile araçta bulunan 10 kişi ve otomobil sürücüsü Çevikoğlu yaralandı.

Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 12 yaralı - Güvenlik - Sivas -

ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 11 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 12 yaralı - Güvenlik - Sivas -

Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Cengiz Çevikoğlu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevikoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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