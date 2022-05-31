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SON DAKİKA |Son yılların en büyük operasyonu! Konya merkezli 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına 'miras' darbesi

31.05.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik son yılların en büyük operasyonu için düğmeye basıldı. Konya merkezli 38 ilde düzenlenen 'miras' operasyonu kapsamında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç grubu içerisinde "kurye" konumunda bulunan tır şoförünün yakalanması, söz konusu şebekenin ortaya çıkmasını sağladığı belirtildi.

SON DAKİKA |Son yılların en büyük operasyonu! Konya merkezli 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına 'miras' darbesi

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderen suç grubuna yönelik operasyon başlattı.

1 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu üyeleri 1 yıl boyunca takip edildi. KOM ekiplerince sabah saatlerinde 38 ilde önceden belirlenen adreslere Miras Operasyonu düzenlendi.

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Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

DÖRT GRUP HALİNDE ÇALIŞMIŞLAR

KOM ekiplerinin çalışması sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığının ayrıntıları da belirlendi.

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Grubun Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sit alanları ve höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan "kaçak kazıcıların" gün yüzüne çıkardığı tarihi eserlerin, söz konusu suç grubu adına faaliyet gösteren ve "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişilerce alındığı tespit edildi.

Eserlerin, grubun elebaşı konumunda bulunan ve "pazarlamacı" olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerine "kuryeler" aracılığıyla gönderilerek satıldığı, suç gelirlerinin ise sisteme dahil olan kişilere paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.

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KURYE ELE VERDİ

Suç grubu içerisinde "kurye" konumunda bulunan tır şoförü, 1736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.

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Diğer taraftan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun lideri konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen kişiye yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ile bu gruba menfaat sağlayanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT MÜHRÜN İSVİÇRE’DE SATIŞI ENGELLENDİ

Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün İsviçre'de faaliyet gösteren bir müzayede evinde 28 bin İsviçre Frangı ile açık artırmada satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine devreye girilerek mührün satışı durduruldu.

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(AA)

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