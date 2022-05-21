Son dakika: Sörloth mu, Dzyuba mı derken Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Lassina Traore ile anlaşma tamam...

Son dakika haberleri: Hücum hattına transfer için birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında ülkede futbol durmuş ve Ukrayna ekiplerinde yer alan yabancı oyuncuların birçoğu başka takımlara satılmış ya da kiralanmıştı.

FIRSAT TRANSFERİ

Ülke basınında ve Afrika'dan birçok kaynakta yer alan iddiaya göre; sarı-lacivertliler fırsat transferine imza atmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, Shakhtar Donetsk'in Burkina Fasolu golcüsü Lassina Traore'yi renklerine bağlayacağı öne sürüldü.

SEZON BİTER BİTMEZ RESMİYET KAZANACAK

Fenerbahçe ile Shakhtar'ın, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Traore'nin de sarı-lacivertliler ile el sıkıştığı, Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi biletinin garantilenmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

HAZİRANDA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Traore, 16 yaşındayken Ajax'ın Güney Afrika'daki takımı Ajax CT'ye transfer olmuştu. Başarılı oyuncu buradaki üst düzey performansının ardından 2019'da Hollanda ekibinin altyapısına alındı. Traore, bu sezonun başında ise 10 milyon euroya Shakhtar'a gitti. Genç yıldızın Ukrayna macerası müthiş başladı. Traore, 14 resmi maçta 9 kez ağları sarstı. Ancak 28 Eylül'de büyük bir şanssızlık yaşayan Burkina Fasolu golcü dizinden sakatlandı. Traore'nin haziranda çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

