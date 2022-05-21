SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Sörloth mu, Dzyuba mı derken Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Lassina Traore ile anlaşma tamam...

Son dakika: Sörloth mu, Dzyuba mı derken Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Lassina Traore ile anlaşma tamam...

21.05.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Gelecek sezon hata yapmak istemeyen ve parolasını mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı - lacivertlilerin gündemine Artem Dzyuba ve Alexander Sörloth gibi isimler gelse de yönetimin peşinde olduğu golcü ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Son dakika: Sörloth mu, Dzyuba mı derken Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Lassina Traore ile anlaşma tamam...

Son dakika haberleri: Hücum hattına transfer için birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında ülkede futbol durmuş ve Ukrayna ekiplerinde yer alan yabancı oyuncuların birçoğu başka takımlara satılmış ya da kiralanmıştı.

FIRSAT TRANSFERİ

E7FWuOJWYAAQ2Ig

Ülke basınında ve Afrika'dan birçok kaynakta yer alan iddiaya göre; sarı-lacivertliler fırsat transferine imza atmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, Shakhtar Donetsk'in Burkina Fasolu golcüsü Lassina Traore'yi renklerine bağlayacağı öne sürüldü.

SEZON BİTER BİTMEZ RESMİYET KAZANACAK

E4LM8hGXoA0Rzb_

Fenerbahçe ile Shakhtar'ın, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Traore'nin de sarı-lacivertliler ile el sıkıştığı, Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi biletinin garantilenmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

HAZİRANDA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

E4QvoH8XwAcUgwQ

Traore, 16 yaşındayken Ajax'ın Güney Afrika'daki takımı Ajax CT'ye transfer olmuştu. Başarılı oyuncu buradaki üst düzey performansının ardından 2019'da Hollanda ekibinin altyapısına alındı. Traore, bu sezonun başında ise 10 milyon euroya Shakhtar'a gitti. Genç yıldızın Ukrayna macerası müthiş başladı. Traore, 14 resmi maçta 9 kez ağları sarstı. Ancak 28 Eylül'de büyük bir şanssızlık yaşayan Burkina Fasolu golcü dizinden sakatlandı. Traore'nin haziranda çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de çıldırttı! Şimdi ise şov yapıyor...Fenerbahçe'de çıldırttı! Şimdi ise şov yapıyor...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!
Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Rusya Alexander Sörloth Artem Dzyuba son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Kerem Aktürkoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım!

Kerem Aktürkoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım!

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Eşi ve çocuğunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Eşi ve çocuğunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.