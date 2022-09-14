SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

14.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta 16 Eylül Cuma günü oynanacak olan iki maçla başlayacak. TFF Merkez Hakem Kurulu, 7. haftada görev yapacak olan hakemleri açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 16 Eylül Cuma günü oynanacak olan Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor ve Galatasaray - Konyaspor maçlarıyla birlikte başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta maçlarında görev yapacak olan hakemleri açıkladı.

GALATASARAY - KONYASPOR

Ew1JyU9XAAgLNOm

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ

aa_20884834

Beşiktaş'ın 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor deplasmanına çıkacağı maçta Zorbay Küçük düdük düdük çalacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK

aa_23873435

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 18 Eylül Pazar günü konuk edeceği müsabakada Mete Kalkavan görev yapacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR

thumbs_b_c_fba4bec0e8580c07cbbb0f256ae48d33

Fenerbahçe'nin 18 Eylül Pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise Hüseyin Göçek yönetecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi! ''8+3 kuralı...''TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi! ''8+3 kuralı...''
'Acayip bir vuruş!' Frikik golünü görenler gözlerine inanamadı...'Acayip bir vuruş!' Frikik golünü görenler gözlerine inanamadı...
Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti" Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri spor dakika haberleri spor toto ak oynanacak spor tot süper li n dakika haberleri spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!'

'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!'

'Galatasaray'a dünya yıldızı yağacak!'

'Galatasaray'a dünya yıldızı yağacak!'

Ve geri dönüyor! Beşiktaş detayı şaşırttı...

Ve geri dönüyor! Beşiktaş detayı şaşırttı...

Acun Ilıcalı'nın imzası İngiltere'yi salladı!

Acun Ilıcalı'nın imzası İngiltere'yi salladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.