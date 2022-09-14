Son dakika: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 16 Eylül Cuma günü oynanacak olan Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor ve Galatasaray - Konyaspor maçlarıyla birlikte başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta maçlarında görev yapacak olan hakemleri açıkladı.

GALATASARAY - KONYASPOR

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor deplasmanına çıkacağı maçta Zorbay Küçük düdük düdük çalacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 18 Eylül Pazar günü konuk edeceği müsabakada Mete Kalkavan görev yapacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR

Fenerbahçe'nin 18 Eylül Pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise Hüseyin Göçek yönetecek.



