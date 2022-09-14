Son dakika: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 16 Eylül Cuma günü oynanacak olan Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor ve Galatasaray - Konyaspor maçlarıyla birlikte başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta maçlarında görev yapacak olan hakemleri açıkladı.
Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Beşiktaş'ın 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor deplasmanına çıkacağı maçta Zorbay Küçük düdük düdük çalacak.
Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 18 Eylül Pazar günü konuk edeceği müsabakada Mete Kalkavan görev yapacak.
Fenerbahçe'nin 18 Eylül Pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise Hüseyin Göçek yönetecek.
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