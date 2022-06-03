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Son dakika: Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF'den resmi açıklama geldi...

03.06.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmiş; Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Altay ise küme düşmüştü. Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağına dair iddialar ve hatta ismini vermek istemeyen bir kulüp başkanından "Şaibe var" açıklaması ortaya çıkmıştı. TFF, sonunda merak edilen kararı verdi ve ligi tescil etti. İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF'den resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: 2021-2022 sezonuyla ilgili herkes, küme düşmenin olup olmayacağını merak ediyordu. Bu soru, bugün cevabını buldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine ilişkin olarak, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tescili yönünde karar aldı.

KÜME DÜŞME KALDIRILDI MI?

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Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor'un gözü kulağı küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili gelecek olan haberdeydi.

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Trabzonspor, Süper Lig'de, Demir Grup Sivasspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tescil edilirken; Spor Toto Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20. sıraları alan Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararlaştırıldı. Böylelikle küme düşmenin kaldırılmasına dair iddialar da ortadan kalkmış oldu.

"ŞAİBE VAR, YER YERİNDEN OYNAYACAK"

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Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 5 hafta kala Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında küme düşmenin kaldırılacağı öne sürülmüştü.

Programda ismi verilmeyen bir kulüp başkanının sözleri şu şekilde aktarılmıştı:

"Bu ligde şaibe olduğu ortada TFF Başkanı gitti, 13 hakeme el çektirildi ve sonunda MHK Başkanı da istifa etti. Bu şartlarda sadece Trabzonspor'un şampiyonluğu kabul edilip küme düşme kaldırılmalıdır. Lig sonunda düşen 4 takıma, şehre gerçekten yazık olacak. Şu an adımın kullanılmasını istemiyorum ama sezon bitince öyle bir konuşacağım ki yer yerinden oynayacak"

SPOR TOTO 1. LİG

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Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk 2'de bitiren MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan İstanbulspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi, 16, 17, 18 ve 19. basamakta yer alan Kocaelispor, Bursaspor, NasaDoge Menemenspor ve Balıkesirspor'un TFF 2. Lig'e düşürülmesi kararı alındı.

TFF 2. LİG

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TFF 2. Lig müsabakaları sonunda Beyaz Grup'ta birinci sırada yer alan Pendikspor ile Kırmızı Grup'ta sezonu zirvede bitiren Sakaryaspor ve play-off maçları sonucunda başarılı olan Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükseltilmesi, Beyaz Grup'ta 16, 17 ve 18. sıraları alan Akhisarspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Eskişehirspor takımları ile Kırmızı Grup'ta 17, 18, 19 ve 20. basamakta kalan Turgutluspor, Ergene Velimeşespor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Kahramanmaraşspor'un TFF 3.Lig'e düşürülmesi karara bağlandı.

TFF 3. LİG

TFF 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grup'ta ilk sırada yer alan Batman Petrolspor, 2. Grubu zirvede bitiren Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta birinci olan Esenler Erokspor ile grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarı sağlayan Arnavutköy Belediyespor, İskenderunspor ve Fethiyespor'un TFF 2. Lig'e yükseltilmesine, 1.Grup'ta 15, 16, 17 ve 18. sıraları alan Kahta 02, Hendekspor, Başkent Gözgözler Akademi Futbol Kulübü ve Sancaktepe Futbol Kulübü, 2. Grubu 16, 17, 18 ve 19. basamakta tamamlayan Kızılcabölükspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Çarşambaspor ve Hacettepe, 3. Grubu 15, 16, 17 ve 18. sırada bitiren Mardin 1969, Modafen, Kardemir Karabükspor ve Ceyhanspor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine karar verildi.

AMATÖR LİG

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 9 Bölge'de oynanan bölge birinciliği müsabakaları sonucunda Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediyespor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapancaspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'e yükseldi.

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