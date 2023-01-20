SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Süper Lig'de ortalık karıştı! Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap! 'Kulübümüzü hadsizce hedef aldı!'

Son dakika: Süper Lig'de ortalık karıştı! Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap! 'Kulübümüzü hadsizce hedef aldı!'

20.01.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in PFDK kararlarına ilişkin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya yanıt olarak flaş bir yazı yayımladı. Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada sert ifadeler kullanılırken, sarı - kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur'un ismi de yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig'de ortalık karıştı! Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap! 'Kulübümüzü hadsizce hedef aldı!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan zirve yarışı, yönetim kurullarına da sıçradı. Sarı - kırmızılı kulübün başkanu Dursun Özbek'in PFDK kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından sarı - lacivertlilerin resmi internet sitesinden flaş bir yazı yayımlandı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine sert şekilde yanıt verilirken, sarı - kırmızılıların başkan vekili Erden Timur'a da gönderme yapıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

2023-01-08T160132Z_860097535_UP1EJ1818IHDU_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

"Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır:

"ACINASI VE KAYRILAN..."

a7baea11-760a-46bf-9f18-eb4a00a8df7f

Türk futboluna “ofsaytımsı” derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.

"KULÜBÜMÜZÜ HADSİZCE HEDEF ALAN..."

2023-01-08T161326Z_1094840232_UP1EJ18192BEG_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman ‘kulüplerinin önüne geçen’ Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların “ana odağı” Fenerbahçe, “ana hedefi” ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!

"CİDDİYE ALMIYORUZ"

AA-20230108-29942187-29942184-FENERBAHCE_GALATASARAY (Large)

Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda “bu ligi bitirtmeyiz” tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor;

"GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

AA-20220611-28137271-28137258-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarına sert tepki göstermişti.

"FENERBAHÇE FORMASIYLA KARAR ALIYOR"

AA-20220611-28137271-28137261-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI (Large)

Dursun Özbek, AA'ya yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." diye konuşmuştu.

"OLACAK İŞ MİDİR BU?"

AA-20220611-28137271-28137262-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI (Large)

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetmişti:

"Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek. Gelsinler bize Hatayspor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var."

"TARAFTARIN GÜCÜNDEN KORKUYORLAR"

AA-20220611-28137271-28137264-GALATASARAY_KULUBUNUN_KONGRESI (Large)

"Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylıları mest etmişti! Fenerbahçe'ye geliyor...Galatasaraylıları mest etmişti! Fenerbahçe'ye geliyor...
Galatasaray'ın işi artık çok zor!Galatasaray'ın işi artık çok zor!
Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi!Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Erden Timur son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to hedefi iyet da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Asgari ücretle geldi, 12 milyon €'ya gidiyor!

Asgari ücretle geldi, 12 milyon €'ya gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.