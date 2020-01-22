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Son dakika! Tarkan'dan imar açıklaması: Rant beklentim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Tarkan'ın İBB'den 13 yıldır imar izni alamadığı ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleme sebebinin de bu konuya dayandığı iddia edilmişti. Tarkan çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Tarkan açıklamasında "Rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır" dedi.

Son dakika! Tarkan'dan imar açıklaması: Rant beklentim...

Tarkan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyasının 6'ncı kez Meclis'e geldiği iddia edilmişti! İddialara göre İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun uygun görmeyip raporunu bu yönde hazırladığı imar değişikliği teklifi, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekilmişti.

Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin Meclis'e açıklama yapılmazken, Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyordu.

Ekrem İmamoğlu'na Tarkan'ın İBB meclisine gelen imar planı isteği sorulmuştu! İmamoğlu ise "Öyle bir plan tadilatı talebi geçmişte olmuş, şimdi de var diye basından sabah okudum. Ama bir bilgim yok. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır. Ama ben de basından okudum" yanıtını vermişti.

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Tarkan hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tarkan açıklamasında "Rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da" dedi. Tarkan açıklamasına şöyle devam etti: "Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan, Tarkan ibb, Tarkan imamoğlu, tarkan imar,

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