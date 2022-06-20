Son dakika: TFF'de bir dönem sona eriyor! O açıklamalar, Tolunay Kafkas'ın sonunu getirdi...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da yapılan seçime tek aday olarak giren ve başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi, hamlelerini yapmaya başladı. İlk olarak yabancı sınırlamasının geçen sezon olduğu gibi 8+3'te kalacağının açıklanmasının ardından yeni bir karar daha geliyor. Nihat Özdemir döneminde Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici olan Hamit Altıntop'un görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Altıntop'un yeni yönetimle birlikte yapacağı ilk hamlenin Ümit Milli Takım'ın başında yer alan teknik direktör Tolunay Kafkas ile ilgili olacağı öğrenildi.

YOLLAR AYRILIYOR

Ajansspor'un haberine göre; Hamit Altıntop, Tolunay Kafkas ile yollarını ayırarak yıpranmamış ve altyapı tecrübesi olan isimlerle devam etmek istiyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELDEN KAÇMIŞTI

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup’taki 7. maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kalmış ve bu sonuçla grupların tamamlanmasına bir maç kala Avrupa Şampiyonası’na katılma şansını yitirmişti.

"ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL"

Ümit Milli Takımın Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, karşılaşmadan hemen sonra açıklamalarda bulunmuştu. Kafkas, ''Bu beceriksizlik. Gol yiyip yemememiz de önemli değil. Üçüncü bitirdik. Oyunun geneli ilk yarı daha iyi. Özellikle oyun planına sadık kaldık. Az temaslı ve az süre topu ayağınızda tutacak anlayışımız vardı. Oyunun belli bölümleri iyi. Ama ikinci devre çok baskılı oynamamıza rağmen belki sayısız korner attık ama istediğimiz sonucu alamadık. Çok önemli değil. Ligin sonu ve çok da oyunculara bir şey söyleyemiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

"İYİDİR, DOĞRUDUR, REELDİR"

Tolunay Kafkas, Kazakistan maçından sonra açıklamalarına devam etmişti. Kafkas, ''Genel turnuvaya baktığınızda bu takımın bu turnuvayı üçüncü bitirmesi gerekiyordu ve üçüncü bitirdi. Bizim şu anki içinde bulunduğumuz durum ve bir çok faktörden dolayı Belçika ve Danimarka ile yarışacak durumumuz yok. Bu benim fikrim. Realite ve gerçek. 3. bitirdik. Kabul edilebilir ve olması gereken bir sonuç. Danimarka maçını oynayacağız ondan sonra yeni bir grup ve jenerasyon, onlarla devam edeceğiz. Gelene gidene saygı duyuyorum. Onları geliştirmeye çalışıyorum. Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Bir hata ve sorun varsa, ülkenin genel bakış açısında var. Önce bir şeyler vereceğiz, sonra bir şeyler isteyeceğiz. Genelden memnunum. Biz yetiştirip yetiştirip yukarı vereceğiz. Bitirdiğimiz yer üçüncülük; iyidir, doğrudur, reeldir" diyerek sözlerini tamamlamıştı.

Tolunay Kafkas'ın sözlerine sosyal medya büyük tepki göstermişti. Taraftarlar #TolunayKafkasİstifa etiketi açarak bu konuyu Türkiye gündeminde 3. sıraya kadar taşımıştı.

