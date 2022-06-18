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Son dakika: TFF, yabancı kuralı kararını açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilk hamle...

18.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in sürpriz istifası sonrasında Servet Yardımcı, geçici olarak başkanlık görevini yürütüyordu. 16 Haziran'da yapılan seçim sonrasında göreve Mehmet Büyükekşi geldi. Büyükekşi'nin koltuğu devralmasının ardından ilk hamle yapıldı. TFF, geçen sezon uygulanan 8+3 şeklinde uygulanan yabancı kuralının yeni sezonda da aynen devam edeceğini açıkladı.

Son dakika: TFF, yabancı kuralı kararını açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilk hamle...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da gerçekleştirilen seçim sonrasında göreve gelen Mehmet Büyükekşi ve ekibinden ilk hamle geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Büyükekşi, yabancı oyuncu sayısı ile ilgili kararını verdi.

TFF yaptığı açıklamada, 8+3 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı.

Federasyon ayrıca yayınlanacak harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranının yüzde 40 olarak belirlendiğini açıkladı. Geçen sezon sapma payı yüzde 15 olarak belirlenmişti.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

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"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı yapmıştır.

Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu, Federasyonumuza kulüplerin görüş ve önerilerini iletmiş ve TFF’nin yeni yönetimine başarılar dilemiştir.

Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda şu kararları almıştır:

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  1. 2022 – 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine,

TFF 1. Ligde ise yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek, lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir.

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  1. TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

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  1. A Milli Takımımızın, Lüksemburg ile 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacaktır."


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