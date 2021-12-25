Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Mevkileri bile verdi...

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücade 0-0'lık eşitlik sonuçlandı. Maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"REKORLAR KIRIYORUZ"

"Lig devam ediyor. Salı günü bir kupa maçımız var. Geldiğim günden itibaren yukarıya doğru bir ivme var. Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz. Rakiplerden puan farkıyla önde olmak takım ve şehir için oldukça önemli. Bugün sadece bir puan kazandık."

TRANSFER İÇİN MEVKİLERİ BİLE VERDİ

"Bugün 1 puan kazandık, yine başka bir şey kazanmadık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti. Transfer için çalışıyoruz. Stoper, bek ve kanat. 3 transfer yapmak istiyoruz. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar Ié sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım."

