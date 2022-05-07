Son dakika: Trabzonspor'dan sürpriz başvuru geldi! Altay maçı nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya inmesinin ardından zemin bozulduğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği için başvuruda bulundu.

Trabzonspor, Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta içi Trabzonspor'un bu başvurusunu görüşerek karar vereceği öğrenildi.

