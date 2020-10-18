SON DAKİKA! Trabzonsporlu Ekuban koronavirüse yakalandı!

Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması:
Ekuban’ın milli takım kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.
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