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SON DAKİKA! Trabzonsporlu Ekuban koronavirüse yakalandı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

SON DAKİKA! Trabzonsporlu Ekuban koronavirüse yakalandı!

Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması:

Ekuban’ın milli takım kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
macta herkese bulastirdi desenize. okullari da actilar, maclara da seyirci almaya basladilar. yakinda patlama olacak sayilarda. Allah sonumuzu hayretsin.
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