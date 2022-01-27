Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2. Vedat Muriqi savaşı sona erdi! Lazio transferi resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi. Devre arasında yapılacak golcü transferiyle forvet sorununu çözmek isteyen ezeli rakipler 2. kez aynı transferde karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor'dan transferi yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi, geçtiğimiz sefer Fenerbahçe'yi tercih etmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sarı-Lacivertlilerde gösterdiği performansla İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Muriqi, istediği forma şansını bulamayınca takımdan ayrılmaya karar verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YİNE İSTEDİ

Vedat Muriqi'nin ayrılık haberinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray yine araya girdi. İki takımın yetkilileri Lazio yöneticileri yerine Vedat Muriqi ile görüştü ve olumlu cevap aldı. Kariyerini toparlamak ve eski formunu yakalamak için Türkiye'ye 6 aylığına dönmeye sıcak bakan Vedat Muriqi teklifleri değerlendireceğini açıklamıştı. Fakat Muriqi'ye kötü haber Lazio sportif direktörü Igli Tare'den geldi.

"MALLORCA İLE GÖRÜŞÜYORUZ, HAYIRLI OLSUN"

Fenerbahçe veya Galatasaray'a imza atması beklenen yıldız oyuncu için Lazio cephesinden şaşırtan bir açıklama geldi. Lazio'da sportif direktör konumunda bulunan Igli Tare, "Vedat'ın şu an için Türkiye'ye dönmesine sıcak değiliz. İspanya ligi onun için daha uygun. Oyuncunun düşünceleri tabii ki bizim için de önemli fakat oturup karar verdik ve Mallorca ile anlaştık. Hayırlı olsun, bu transfer önümüzdeki günlerde açıklanır." dedi.



