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Son dakika: Transfer savaşı alev aldı! Cengiz Ünder için Galatasaray derken...

03.01.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki kıyasıya zirve yarışı, transfere de sıçradı. Marsilya'da top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder için bir süredir takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme geliyordu. Teknik direktör Igor Tudor ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen yıldız futbolcunun adı Galatasaray ile anılırken, Beşiktaş'ın devrede olduğu ve transfer için temaslara başladığı ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Transfer savaşı alev aldı! Cengiz Ünder için Galatasaray derken...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen ve yabancı sınırı nedeniyle yerli bir futbolcuya yönelen sarı - kırmızılıların gündemine Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder gelmişti. Milli futbolcu için devreye ezeli rakip de girdi.

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda transfer için harekete geçmişti.

CENGİZ ÜNDER RADARA GİRDİ

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Bu sezon hücum hattında, özellikle kanatta problem yaşayan siyah - beyazlılar Güneş'in A Milli Takım'dan öğrencisi Cengiz Ünder'i radarına aldı.

TEMAS KURULDU

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Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamayan ve ayrılmak istediğini kulübe bildiren Ünder için siyah - beyazlıların temasa geçtiği öğrenildi.

MARSİLYA'DAN OLUMSUZ YANIT

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Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Fransız ekibine kiralama opsiyonuna sıcak bakıp bakmadıklarını sordu. Marsilya ise bu seçeneğin geçersiz olduğunu iletti.

BONSERVİSİ: 8.5 MİLYON EURO

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Ligue 1 temsilcisinin Cengiz Ünder'i bonservisiyle satmaya olumlu yaklaştığı ve 8.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın ise şimdilik transferi askıya aldığı ve devre arasını bekleyeceği aktarıldı.

Bu sezon Marsilya formasıyla 22 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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