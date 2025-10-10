Son dakika | Trump’ın gözü kaldı! Nefesini tutmuş bekliyordu: Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

Son dakika haberi: Dünyanın en saygın ödüllerinden kabul edilen Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Son olarak Nobel Barış Ödülü’nü kazanan isim açıklandı.

TRUMP İSTİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü’nün kendisine verilmesi gerektiğini söylemişti.

MISIR VE İSRAİL DE “NOBEL TRUMP’IN OLMALI” DEMİŞTİ

Hatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 2025 Nobel Barış Ödülü’nün Trump’a verilmesi çağrısı yapmıştı.

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savunmuştu.

SON DAKİKA | 2025 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KAZANANI BELLİ OLDU

Ödülün sahibi Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado oldu.

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Maria Corina Machado’ya verme kararı aldı.

GEÇEN YIL JAPON KURULUŞA VERİLMİŞTİ

2024 Nobel Barış Ödülü'nü dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.

NOBEL ÖDÜLLERİ NEDİR?

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.