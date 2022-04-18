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Son dakika: Türk futbolu karıştı! "Ses kaydı çıktı, istifa etti..."

18.04.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türk futbolunda bu sezon yaşananların ardı arkası kesilmiyor! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrasında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de görevini bırakmıştı. Son olarak ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifasını verdi. Yorumcu Ahmet Çakar, canlı yayında istifanın perde arkasını açıkladı ve flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika: Türk futbolu karıştı! "Ses kaydı çıktı, istifa etti..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da görevi bırakması, deprem etkisi yaratmıştı. Bu kararın ardından gündeme gelen iddia olay yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda önce başkan vekili Mehmet Baykan istifa etmiş ve bu karar, diğer birçok istifanın da fitilini ateşlemişti.

NİHAT ÖZDEMİR'İN İSTİFASI SÜRPRİZ OLMUŞTU

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Baykan'ın görevi bırakması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de sürpriz bir şekilde istifa etmesi, akıllarda çokça soru işareti oluşturmuştu.

SON OLARAK GÜNDOĞDU DA BIRAKTI

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Son olarak ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı ve görevini bıraktı.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY İDDİA

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Gündoğdu'nun istifasının arkasında yatan sebebi Beyaz TV canlı yayınında açıkladı.

İŞTE ÇAKAR'IN YORUMLARI...

"YARIM SAAT SONRA İSTİFA ETTİ"

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"Aldığım bilgiyi söylüyorum. Beylerbeyi Tesisleri'nde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri atamaları yaparken, telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu'na ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi? diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti."

"TAPE ELİMDE OLSA YAYINLAYAMAM"

Ahmet Çakar Aykut Kocaman

"Ferhat Gündoğdu'na dinletilen tape, benim elimde olsa kanun gereği yayınlayamam. Ancak bu tape yurt dışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün siz!"


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