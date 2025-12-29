Son dakika | Kazanan belli oldu: Türkiye'de yılın kelimesi "dijital vicdan" seçildi

Son dakika haberi: 2025 sona ererken Türkçe'de yılın kelimesi de belli oldu. Oylama sonucu kazanan kelime "dijital vicdan" oldu.

BAKAN ERSOY DUYURDU

2025 yılının kelimesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramının “dijital vicdan” olduğunu bildiren Bakan Ersoy şu açıklamayı yaptı:

"GÜÇLÜ BİR KAVRAM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

"Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor.

“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."

5 KELİME OYLAMAYA AÇILMIŞTI

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açılmıştı.