Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Son dakika | Kazanan belli oldu: Türkiye'de yılın kelimesi "dijital vicdan" seçildi

Son dakika haberi: Türkiye'de yılın kelimesi seçildi. Oylamaya açılan 5 kelime/kavram arasından kazanan belli oldu. 2025'in kelimesi "dijital vicdan" olarak belirlenirken Bakan Ersoy "Güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor" değerlendirmesiyle açıklama yaptı.

Son dakika | Kazanan belli oldu: Türkiye'de yılın kelimesi "dijital vicdan" seçildi
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 2025 sona ererken Türkçe'de yılın kelimesi de belli oldu. Oylama sonucu kazanan kelime "dijital vicdan" oldu.

Son dakika | Kazanan belli oldu: Türkiye de yılın kelimesi "dijital vicdan" seçildi 1

BAKAN ERSOY DUYURDU

2025 yılının kelimesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramının “dijital vicdan” olduğunu bildiren Bakan Ersoy şu açıklamayı yaptı:

Son dakika | Kazanan belli oldu: Türkiye de yılın kelimesi "dijital vicdan" seçildi 2

"GÜÇLÜ BİR KAVRAM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

"Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor.

“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."

5 KELİME OYLAMAYA AÇILMIŞTI

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açılmıştı.

Son dakika | Kazanan belli oldu: Türkiye de yılın kelimesi "dijital vicdan" seçildi 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Z kuşağı rapçisi, başbakan adayı oldu!Z kuşağı rapçisi, başbakan adayı oldu!
Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi bulduYer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türk Dil Kurumu dijital tdk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.