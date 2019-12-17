Son dakika: Türkiye'nin gezegeninin ve yıldızının ismi belli oldu

Ötegezegen İsimlendirme Komitesi Üyesi ve Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük düzenlediği basın toplantısında, "Kampanya her ülkeye isim verilecek bir yıldız ve bu yıldızın yörüngesinde dolanan bir ötegezegen sunuyor. Ülkeler bu gökcisimlerine özel isimler verebilecek. 70’ten fazla ülkenin katıldığı bu kampanyada ülkeler kendi kamuoyu yoklamaları ile bu isimleri belirleyecekler. Bu girişimle evrendeki yerimiz ve gezegenimizin olası başka uygarlıklar tarafından nasıl anlaşılabileceği hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor." dedi.

Prof. Dr. Küçük, "Astronomla son yıllarda yakın yıldızların çevresinde yörüngede bulunan binlerce gezegen ve gezegen sistemi keşfettiler. Bunlardan bazıları yer gibi küçük ve kayalıkken, bazıları Jüpiter gibi gaz devleri. Bu gün anlaşılıyor ki, evrendeki yıldızların çoğunun yörüngesinde gezegen bulunabilir ve hatta bunlardan bazıları gezegenimizin fiziksel özelliklerine sahip olabilir.

"HER ÜLKEYE ÖZEL BİR ÖTEGEZEGEN"

Evrendeki yıldızların sayısını ve bunlardan gezegen ve yaşam için gereken ilkel bileşikleri barındırma olasılığı olanları düşünürsek evrende başka canlıların olması çok muhtemel" diyerek şu bilgileri verdi: