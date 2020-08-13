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Son dakika! Usta oyuncu Meral Niron yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bir son dakika haberi sinema dünyasını üzdü. Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm haberini ise Oyuncular Sendikası verdi.

Son dakika! Usta oyuncu Meral Niron yaşamını yitirdi

Yıllar önce yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisindeki rolüyle milyonlara ulaşan ve günümüzde adından söz ettirmeye devam eden usta oyuncu Meral Niron yaşamını yitirdi.

Meral Niron'un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

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Usta sanatçı Genco Erkal da Niron ile ilgili bir paylaşım yaptı. Erkal, acısını şöyle dile getirdi:
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MERAL NİRON KİMDİR?

1937 yılında İzmir'de doğan Meral Niron, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık yaşamını pek çok özel tiyatroda sürdürdü. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli oldu. Ayrıca birçok dizi ve filmde görev aldı.1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde; Bergen, Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ile birlikte oynadı.

1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizide başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Tamer Karadağlı, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Hatice Aslan, Turgay Tanülkü, Volkan Ünal ve Meral Niron oynadı.

2000 - 2008 yılları arasında "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.

6 Şubat 2012 tarihinde tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

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