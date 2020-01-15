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  4. Son dakika! Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor (Vikipedi neden kapatılmıştı?)

Son dakika! Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor (Vikipedi neden kapatılmıştı?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.01.2020 07:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.

Son dakika! Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor (Vikipedi neden kapatılmıştı?)

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın kapatılmasını hak ihlali saymış ve kararın demokratik düzene uymadığını vurgulamıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM'nin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından sitenin yeniden erişime açılacağını duyurmuştu.

AYM'nin kararı açıklandı, gerekçeli kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ulaşmasının ardından site yeniden erişime açılacak.

VİKİPEDİ NEDEN KAPATILMIŞTI?

Vikipedi'ye 2017 yılında, 'Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar' nedeniyle erişim engellenmişti.

Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulaması getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Vikipedi Anayasa Mahkemesi

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