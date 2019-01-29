MAGAZİN

SON DAKİKA! Yalçın Menteş yoğun bakımda

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 14:16 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, oyuncu Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu

SON DAKİKA! Yalçın Menteş yoğun bakımda

Oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

DUA İSTEDİ!

Usta oyuncu için dua isteyen Onur Akay, “Bazı belediyeler, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş'i özel gecelerde seyircisiyle buluşturmuştu.

Yalçın Menteş, aslında yeniden sahnelere dönmek istiyordu ama çok küstü! Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

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YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv’ de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı’nı kurdu. Bir ara İzmir’deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV’de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.

1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

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