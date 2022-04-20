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Son dakika: Yayın ihalesinde hangi firmayla anlaşıldı? İşte cevabı...

20.04.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yayın ihalesi sürecinin Kasım 2021'de bitmesi planlanıyordu ancak anlaşma sağlanamaması üzerine Nisan 2022'ye kadar uzamıştı. Edinilen bilgilere göre; Digitürk, Türk Telekom ve Saran Group'un genel paket için teklif verdiği, yurt içi ve yurt dışından bazı firmaların ise alternatif paketler için taleplerini ilettiği öğrenilmişti. Spor yazarı Şansal Büyüka, yayın ihalesinde anlaşılan firmayı ve şampiyonluk favorisini açıkladı.

Son dakika: Yayın ihalesinde hangi firmayla anlaşıldı? İşte cevabı...

Son dakika haberleri: Kördüğüm haline gelen yayın ihalesine Digitürk, Türk Telekom ve Saran Group genel paket için teklif vermişti. Çok uzun bir süreçtir anlaşma sağlanamayan ihalede sonuca varıldı.

Spor yazarı Şansal Büyüka, yeni yayın ihalesi için bir yazı kaleme aldı.

İhalede Digitürk ile anlaşmaya varıldığını dile getiren Büyüka, yayın gelirlerinin büyük bir düşüş gösterdiğini ifade etti.

Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki yazısı şu şekilde;

"YAYIN İHALESİ İKİ YIL DAHA DIGITURK'TE"

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"Yılan hikayesine dönen yayın ihalesi, iki yıl daha Digitürk’te kaldı. Karar bugün-yarın açıklanır. Ancak bir önceki dönemde 350 milyon dolar olan yayın bedeli, bu defa yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacak. Gelirde büyük düşüş var. Bu konuda kimse Digitürk’ü suçlamasın, kulüpler yanlışı kendinde arasın."

"TRABZONSPOR ÇOKTAN ŞAMPİYON"

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"Ligin bitimine 5 hafta, lider Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 puan fark ve Trabzonspor lehine genel ve ikili averaj var. Buna rağmen halen şampiyonluk hesapları yapanlar var. Fatih Terim’in ifadesi ile, “Mucizeler bile zaman alır.” Trabzonspor çoktan şampiyon oldu, sadece uzatmaları oynuyor."


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