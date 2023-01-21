Son dakika: Yer: Nef Stadyumu! Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright teklifi saatler kala ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde de gaza basmış durumda... Sezon başında oldukça hareketli bir dönem geçiren ve kadrosuna Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi yıldızları katan sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlatması bekleniyor.

PAZARLIKLAR YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Bu sezon hedeflediği şampiyonluk doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek olan sarı - kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe ile de adı anılan Haji Wright için yeniden pazarlıklara başlamıştı.

MAÇ ÖNCESİ TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde transfer masasına oturacak.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Haberde sarı - kırmızılıların Akdeniz ekibinden Haji Wright'ı isteyeceği ve bonservis için pazarlık yapacağı kaydedildi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Öte yandan Haji Wright'ın ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Avrupa'dan da ciddi talipleri olan golcü oyuncu için Antalyaspor'un 10 milyon euro'luk bir beklentisinin olduğu ifade edilirken, Galatasaray Yönetimi'nin bu rakamı olabildiğince aşağı çekmeye çalışacağı aktarıldı. Teklifte başarı bonusları ve sonraki satıştan yüksek pay gibi maddeler yer alacağı yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Wright, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



