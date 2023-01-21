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Son dakika: Yer: Nef Stadyumu! Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright teklifi saatler kala ortaya çıktı...

21.01.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedeflenen şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılıların planı ortaya çıktı. Daha önce adı Fenerbahçe ile anılan Haji Wright için yeniden harekete geçen Galatasaray'ın bu akşam oynanacak maç öncesinde Antalyaspor Yönetimi'yle yeniden masaya oturacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika: Yer: Nef Stadyumu! Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright teklifi saatler kala ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde de gaza basmış durumda... Sezon başında oldukça hareketli bir dönem geçiren ve kadrosuna Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi yıldızları katan sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlatması bekleniyor.

PAZARLIKLAR YENİDEN BAŞLAMIŞTI

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Bu sezon hedeflediği şampiyonluk doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek olan sarı - kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe ile de adı anılan Haji Wright için yeniden pazarlıklara başlamıştı.

MAÇ ÖNCESİ TRANSFER GÖRÜŞMESİ

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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde transfer masasına oturacak.

BONSERVİS PAZARLIĞI

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Haberde sarı - kırmızılıların Akdeniz ekibinden Haji Wright'ı isteyeceği ve bonservis için pazarlık yapacağı kaydedildi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

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Öte yandan Haji Wright'ın ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN PLANI

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Avrupa'dan da ciddi talipleri olan golcü oyuncu için Antalyaspor'un 10 milyon euro'luk bir beklentisinin olduğu ifade edilirken, Galatasaray Yönetimi'nin bu rakamı olabildiğince aşağı çekmeye çalışacağı aktarıldı. Teklifte başarı bonusları ve sonraki satıştan yüksek pay gibi maddeler yer alacağı yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Wright, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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