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SON DAKİKA: Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'

13.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar Torreira ve Mertens transferleriyle büyük ses getirmişti. Takıma katılan isimlerin yanı sıra ayrılacak isimler de merak edilirken yıldız isim Kerem Aktürkoğlu'nun tavrı Okan Buruk'u şoke etti. Başarılı oyuncu, Mertens'in gelişi sonrası transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'e Antalyaspor deplasmanında alınan 3 puanla başlamayı başaran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Yaptığı transferlerle de adından söz ettitmeyi başaran ve rakiplerinin üzerine çıkan Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimleriyle güçlendirmeyi başarmıştı.

SIRA AYRILIKLARDA!

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Yapılan 8 transferin ardından mali kaynak oluşturmak ve kadro şişkinliğini azaltmak adına bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı kurmaylara yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için flaş gelişmeler yaşanıyor.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR!

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Takımdan gönderilmesini istediği isimlerin listesini yönetime sunan başarılı teknik adam Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için 'takımda kalsın' raporu verirken, özellikle Fransız ekipleri Lyon, Marsilya ve Nice'in ciddi şekilde ilgilendiği Aktürkoğlu'nun Fransız ekipleriyle transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi.

'MERTENS GELDİ, AYRILIĞI KAFAYA KOYDU'

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İtalyan basınında çıkan haberlerde; Mertens'in gelişi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun transfere daha sıcak baktığı iddia edilirken, Marsilya ve Lyon'un yeniden devreye girdiği ve Fransız ekiplerinin oyuncu için 15 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 51 maçta attığı 13 golün yanında 12 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel piyasa değeri, 16.5 milyon Euro olan 1.73 boyundaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.


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