EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Son dakika | YKS-2025 ek yerleştirme sonuçları belli oldu! ÖSYM duyurdu: İşte sorgulama ekranı

Son dakika haberi: 2025-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin açıklamasına göre kayıt işlemleri 10 Ekim'de başlayacak. Peki YKS 2025 ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı ile ÖSYM açıklaması ve detaylar...

Son dakika | YKS-2025 ek yerleştirme sonuçları belli oldu! ÖSYM duyurdu: İşte sorgulama ekranı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın.

Son dakika | YKS-2025 ek yerleştirme sonuçları belli oldu! ÖSYM duyurdu: İşte sorgulama ekranı 1

SON DAKİKA | ÖSYM DUYURDU: YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ 10 EKİM'DE BAŞLIYOR

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır."

Son dakika | YKS-2025 ek yerleştirme sonuçları belli oldu! ÖSYM duyurdu: İşte sorgulama ekranı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor! 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor!
Zorunlu eğitimde değişikliğe gidiliyor! Rapor oluşturuldu: "Kabine'de Erdoğan'a sunacağız"Zorunlu eğitimde değişikliğe gidiliyor! Rapor oluşturuldu: "Kabine'de Erdoğan'a sunacağız"

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks yks ek yerleştirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.