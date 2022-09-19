Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99'u doldu

Son dakika haberi: Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Öte yandan yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99'u doldu. Peki, YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman? İşte son dakika YKS haberinin tüm detayları...

YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

2022 YKS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıklamada "Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYIT TARİHİ

ÖSYM açıklamasının devamında "YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

YÖK'TEN KONTENJANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 YKS'de kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten, 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."

