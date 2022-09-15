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SON DAKİKA | YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

15.09.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir" dedi. Açıklamasının devamında Prof. Dr. Özvar, "Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

Son dakika: Bu sene yapılan ve soru benzerliği nedeniyle iptal edilen KPSS ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan konuyla ilgili "Önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız" dedi.

YÖK BAŞKANI'NDAN İPTAL EDİLEN KPSS İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin YÖK'te açıklamalar yapan Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022-KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.

İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla görevden alınmıştı.

Görevden alma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sınavla ilgili inceleme başlatmıştı.

Aygün'ün yerine atanan yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'daki sınavın iptal edildiğini duyurmuş ve "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" demişti. Ersoy, yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını belirtmişti.

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