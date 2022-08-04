HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavı iptal edildi!

Son dakika: ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavı iptal edildi!

04.08.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu KPSS sınavıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sınavda aynı soru iddiaları üzerine üst üste gelişmeler yaşanırken göreve bugün başlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kritik açıklamalar yaptı. Ersoy, 31 Temmuz'daki KPSS sınavının iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika: ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavı iptal edildi!

Son dakika haberi: KPSS sınavı iptal edildi! Gelişmeyi yeni ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu. 31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla görevden alınmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sınavla ilgili inceleme başlatmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise KPSS sınavıyla ilgili iddialara adı karışan Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Dün görevden alınan Halis Aygün'ün yerine atanan yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'daki sınavın iptal edildiğini duyurdu.

Ersoy "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Ersoy ayrıca "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS soruşturmasında ilk tespitler ortaya çıktı!KPSS soruşturmasında ilk tespitler ortaya çıktı!
Yediiklim Yayınevine operasyonYediiklim Yayınevine operasyon
Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...
Anahtar Kelimeler:
KPSS

En Çok Okunan Haberler

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.