Son dakika: ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavı iptal edildi!

Son dakika haberi: KPSS sınavı iptal edildi! Gelişmeyi yeni ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu. 31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla görevden alınmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sınavla ilgili inceleme başlatmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise KPSS sınavıyla ilgili iddialara adı karışan Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Dün görevden alınan Halis Aygün'ün yerine atanan yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'daki sınavın iptal edildiğini duyurdu.

Ersoy "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Ersoy ayrıca "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

