Son dakika: Yunus Akgün yine Galatasaray'a nasip olmuyor! İtalyanlar devrede...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Galatasaray, haziran ayında gerçekleşecek başkanlık seçimini beklemeye başladı. Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk isteyen taraftarlar için hazırlıklarına yakın zamanda başlayacak olan sarı - kırmızılılarda bu sezon kiralık oyuncuların takımlarında gösterdikleri performanslar tartışma yaratmıştı.

KİRALIKLAR ŞOV YAPTI, TEKNİK HEYET VE YÖNETİM ELEŞTİRİLDİ

Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Okan Kocuk gibi isimlerin kiralık gittiği takımlarda iyi performanslar göstermesi, Galatasaray teknik ekibi ve yönetiminin eleştirilmesine sebep oldu. Özellikle Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da gösterdiği performans, Galatasaraylı taraftarlara ah çektirirken, milli oyuncunun kulübe geri dönmesi merakla bekleniyordu.

YUNUS AKGÜN, GALATASARAY'A DÖNDÜ

Sezonun flaş ekibi Adana Demirspor'da inanılmaz bir performans ortaya koyan Yunus Akgün, kiralık sözleşmesini tamamlayıp Galatasaray'a döndü.

LAZIO'DAN İKİNCİ ÇIKARMA

Genç futbolcunun müthiş formu Avrupa ekiplerinin de ilgisini çekti. Yunus Akgün için Lazio ikinci çıkarmayı yapmaya hazırlanıyor.

BAŞKA BİR İTALYAN'IN YANINA GİDİYOR

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın himayesinde kusursuz bir ivme yakalayan Yunus Akgün, yine İtalyan çalıştırıcının yanına gidebilir. Maurizio Sarri'nin tedrisatında kariyerinde önemli bir sıçrama yapacağına inanıyor.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Yurt dışında forma giymeye son derece sıcak bakan Yunus Akgün'ün akıbeti yeni yönetim sonrası netlik kazanacak.

TRANSFERDE ISRARCILAR

21 yaşındaki oyuncunu için Galatasaray'daki seçim sürecinin geçmesini bekleyen İtalyan temsilcisinde sportif direktör Igli Tare'nin bu transferde ısarcı olduğu ifade ediliyor.

Bu sezon Adana Demirspor'da müthiş bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu 39 maça çıktı. Çıktığı 39 mücadelede 9 gol 17 asist gösteren Yunus Akgün 2862 dakika da sahada kaldı.

Transfermarkt verilerine göre, genç futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon euro.

