Son dakika | Zeytinli Rock Festivali için sıcak gelişme: Yine iptal edildi

Son dakika haberi: Zeytinli Rock Festivali ile ilgili peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı alınan festival son olarak yeniden iptal edildi.

Hazar Gönüllü

Sarıyer Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali’ni ‘orman yangınları genelgesi' gerekçesiyle iptal etme kararı almıştı. Bu karar ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Kaymakamlığın yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıması üzerine yürütmeyi durdurmanın iptali yönünde karar verildi.

"TÜM ÇABALARIMIZA RAĞMEN DEVAM ETTİREMEMEKTEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Festival ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme'sinden aldığımız yürütmeyi durdurma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00'te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir.

Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali'ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır. Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer festival orman yangınları
