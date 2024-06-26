Son derece nadir görülüyor! 9 yıldır başka bir yılanla temas halinde değildi... Bakire doğumla 14 bebek doğurdu

MYNET|DIŞ HABERLER City of Portsmouth College Üniversitesi'ndeki sürüngen uzmanı Peter Quinlan, 13 yaşındaki yılanın erkek olduğuna inandıklarını belirterek, en az dokuz yıldır başka hiçbir yılanla temasının olmadığını söyledi. Doğumların, embriyoların döllenme olmadan geliştiği, aseksüel üremenin doğal bir şekli olan nadir görülen partenogenez olgusundan kaynaklandığını açıkladı.

Ronaldo'nun hamileliğinin, dünyada kendi türünde esir tutulan bir yılan için belgelenen üçüncü hamileliği olduğunu söyleyerek, "50 yıldır yılan yetiştiriyorum ve bunun olduğunu daha önce hiç bilmiyordum. Bebekler aslında annelerinin klonları, ancak işaretleri biraz farklı. Ronaldo, sanki büyük bir yemek yemiş gibi normalden biraz daha şişman görünüyordu ama onun ya da hamile olduğunu bir an bile düşünmedik." dedi.

Öğrencilerin yavru yılanların gelişimini incelemek için mükemmel bir fırsat yakaladıklarını ifade eden Quinlan, "Öğrencilerin yavru yılanların gelişimi hakkında bilgi sahibi olması harika bir fırsat. Öğrencilerden biri rutin bir vivaryum kontrolü sırasında bunları keşfetti. İlk başta yanılmış olabileceğini düşündük. Gözlerimize inanamadık" ifadelerini kullandı.

Quinlan, hepsine yeni yuvalar bulmadan önce 14 canlı hayvan kurarak yavru yılanların cinsiyetini bulmaya çalışacağını söyledi.







