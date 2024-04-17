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    4. Daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini söyleyince şaşkına çevirdi! "12 çocuklu bekar bir anneyim"

    Daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini söyleyince şaşkına çevirdi! "12 çocuklu bekar bir anneyim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 14:53
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Veronica Merrit isimli bir kadın 12 çocuklu bekar anne yaşamı sayesinde TikTok'ta popüler olmayı başardı. Yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını makarna, sosisli sandviç ve paket ramen beslemek zorunda olduğunu söyleyen Merrit, daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren TikTok kullanıcılarının tepkisini çekti.

    Amerikalı 39 yaşındaki Veronica Merrit 12 çocuğuyla birlikte yaşadığı hayatı sosyal medyadan paylaşarak takipçi kitlesini arttırmayı başardı.

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    Çocuklarının hiçbirinden pişmanlık duymadığını ve bebek sahibi olmanın 'süper güç' olduğunu dile getiren Merrit, "Zengin olana kadar bekleseydim asla çocuğum olmazdı; çocuklarımdan hiçbirinden pişman değilim. Çocuklarıma elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Bu ay hiç param yoktu, bu yüzden yiyecek kuponu olarak 1.400 dolar (yaklaşık 45 bin 554 TL) harcamak zorunda kaldım" dedi.

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    Geniş ailesine rağmen daha fazla çocuk istediğini dile getiren Veronica, "Keşke daha iyi eşler seçseydim de şu anda bekar bir anne olmasaydım ama bebek sahibi olmayı çok seviyorum. Bence bebek sahibi olmak şimdiye kadarki en harika, en değerli ve harika şey" diye konuştu.

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    sosyal medya tiktok anne
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