Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği belirtilmeyen görüntüler bir adamın keyifli bir şekilde bir kadınla oturduğu anlarla başladı.

İkilinin gülüşerek birbiriyle şakalaştıkları anlar bir gölgenin yanlarına gelmesiyle kesildi. Bir anda karşısında sevgilisini gören adam ihaneti reddederek kendini açıklamaya çalıştı.

O anlara sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkekler hepiniz aynısın biri de farklı olsun dimi yok illa aldatacaklar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kesinlikle büyük bir kurgu" yorumunu yaptı.