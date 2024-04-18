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    4. Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 09:30
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    Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalandı! Viral olan görüntüler... Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek milyonlarca izlenmeye ulaştı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın başka bir kadınla olduğu sırada sevgilisine yakalandığı anlar yer aldı. Adamın şaşkınlık dolu bakışları ve ne yapacağını bilememesi kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği belirtilmeyen görüntüler bir adamın keyifli bir şekilde bir kadınla oturduğu anlarla başladı.

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    İkilinin gülüşerek birbiriyle şakalaştıkları anlar bir gölgenin yanlarına gelmesiyle kesildi. Bir anda karşısında sevgilisini gören adam ihaneti reddederek kendini açıklamaya çalıştı.

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    O anlara sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkekler hepiniz aynısın biri de farklı olsun dimi yok illa aldatacaklar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kesinlikle büyük bir kurgu" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya aldatmak ihanet
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