Gelin ve damadın ilk dansı korkunç bir şekilde bitti! Kendisini dansa kaptıran gelinin dizi çıkınca hastanelik oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirilen düğün töreninde ilginç bir an yaşandı. İlk dansları için piste çıkmaya hazırlanan gelin ve damat tüm dikkatlerin üzerinde olduğu bir anda talihsiz bir kaza yaşadı.

Paul'un kız kardeşi Liz tarafından TikTok'ta çekilen görüntülerde Paul Julie'yi nazikçe geriye eğmeden önce ikili birlikte yavaş dans ederken görülüyordu; ancak bir şekilde Julie bu sırada dizini yerinden çıkarttı. Kocasına tutunarak dans pistinde topallayan gelin Julie acilen hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar gelinin dizini yerine yerleştirirken yüksek dozda ağrı kesici uygulandı. Gelin ve damat Julie'ye uygulanan tedavinin ardından düğün töreninin yapıldığı alana geri döndü. Tüm davetliler gelin ve damadı büyük bir alkışla karşıladı.