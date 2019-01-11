YEMEK

Son dönemin en popüler yemeği arabaşının hamuru nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

İç Anadolu Bölgesi'ne ait olan arabaşı çorbası hem tarifi hem de yeme ritüeli ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayınlanan enteresan görüntülerden sonra arabaşı hamurunun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte tarifle ilgili tüm detaylar...

Son dönemin en popüler yemeği arabaşının hamuru nasıl yapılır?

İç Anadolu Bölgesi'nde genellikle Yozgat yöresinde yapılan arabaşı çorbası, Türk mutfağının en dikkat çeken yemeklerinden biri. Yöresinde kış aylarının favori yiyeceği olarak tüketiliyor. Tereyağında kavrulan una salça, su ve haşlanmış tavşan eti ilave ediliyor. Son olarak da pirinç devreye giriyor. Çorbasını hazırlamak pek zor değildir, tavşan etini bulan herkes kolaylıkla yapabilir :)

hamur

Gelelim hamur olayına...

İşte arabaşını farklılaştıran şey bu bahsedeceğimiz hamurda! İzlediğimiz videolarda hamuru yutanlara karşı 'yahu bu insanın midesine oturmaz mı!' diyerekten söyleniyoruz ancak arabaşı hamuru düşündüğümüz gibi bir şey değil. Sadece 2 bardak un kullanarak muhallebi kıvamında hazırlanıyor...

Malzemeler:

arabaa
Görsel kaynak: Konya.com.tr

6 su bardağı su
2 çay kaşığı tuz
2 su bardağı un
Unu inceltmek için 2 su bardağı su

6 su bardak suyu derin bir tencerede kaynatın. Kaynayan suya tuzunu ilave edin.
Ayrı bir kapta unu suyla seyreltin ve kaynayan suyun içine bir yandan karıştırarak dökmeye devam edin.
Karışım muhallebi kıvamına gelince birkaç dakika daha kaynatın ve altını kapatın.
Önceden ısıtılmış tepsiye muhallebi kıvamına getirdiğiniz hamuru dökün ve soğutun.
Tamamen soğuduğunda baklava dilimi gibi kesin.


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Anahtar Kelimeler:
arabaşı arabaşı hamuru arabaşı Çorbası

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