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Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar bir hafta boyunca sürecek

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.06.2019 19:32 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı uyarıyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar bir hafta boyunca sürecek

Ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞMEYECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

TOKAT'TA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI!

Tokat çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 17.20 ila 20.00 saatlerinde Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BİR UYARI DA KONYA İÇİN

Yapılan son değerlendirmelere göre Konya çevrelerinde halen devam etmekte olan yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

(AA)

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