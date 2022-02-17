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Son Nefesime Kadar ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay başrollerde

17.02.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar'ın yayın tarihi belli oldu. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizi 23 Şubat Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlayacak. BBC dizisinden uyarlanan Son Nefesime Kadar'da küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alınıyor.

Son Nefesime Kadar ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay başrollerde

Pastel Film imzalı, FOX’un yeni dizisi Son Nefesime Kadar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
23 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek yeni dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

BBC DİZİSİNDEN UYARLANDI

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden, BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Son Nefesime Kadar (1)

Nurgül YeşilçayEmre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.

Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. 

“Son Nefesime Kadar” 23 Şubat Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.

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FOX Emre Kınay Nurgül Yeşilçay
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