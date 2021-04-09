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Son Yaz 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Selim'den Akgün'ü şaşırtan hamle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

09.04.2021 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün, eline geçen fotoğrafın peşine düşerek hiç tanımadığı ağabeyini bulmaya çalışıyor. Selim Kara ise Canan ile birlikte Akgün'ü tutuklanmaktan kurtarmak için harekete geçiyor. Kızı Yağmur'la evlenmek istediğini itiraf eden Akgün'e, Selim Kara'nın sarıldığı sahne ise dikkat çekiyor. Peki Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 15. bölümüyle 9 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz'ın yeni bölümünde, Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir.

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim’i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın’ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur.

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Akgün’ün içindeki şüphe artar. Kaan, Yağmur ve Akgün’ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur’a yakınlaşmaya çalışır. Kaan’ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan’ın yanında alır. 

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Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga;  Fatih, Serap, Canan ve Selim’in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür.

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Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün’ü mahkemeye verir. Selim ve Canan, Akgün’ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler. 

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Akgün’ün avukatlığını Canan üstlenir.

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Bu arada Selçuk Taşkın’ın Halil Sadi’yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk’a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.

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