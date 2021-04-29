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Son Yaz 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün'e doğum günü sürprizi!

29.04.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün'ün sürpriz ziyaretiyle duygusal anlar yaşanıyor. Akgün'ün "Ailece bir şeyler yaparız diye düşündüm" sözleri Selim'i şaşırtıyor. İkili arasında duygusal anlar yaşanıyor. Son Yaz'da Akgün'ün doğum günü de ailece kutlanıyor.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 18. bölümüyle 30 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir.

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Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz.

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Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

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Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir.

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Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

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Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir.
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Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Ali Atay
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