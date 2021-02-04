MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Son Yaz dizisi 6. bölümden yeni fragman yayınlandı! Selim ile Canan boşanacak mı? Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

Son Yaz dizisi 6. bölümden yeni fragman yayınlandı! Selim ile Canan boşanacak mı? Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

04.02.2021 22:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 6. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Son Yaz yeni bölüm fragmanında Akgün ile Yağmur arasında yeni bir yakınlaşma oluyor. Diğer yandan Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenen Canan, Selim'i affetmiyor. Savcı Selim ile eşi Canan boşanma davasında karşı karşıya geliyor. Peki Son Yaz'da Selim ve Canan boşanacak mı? İşte Son Yaz 6. bölüm fragmanı ve özeti.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 6. bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz yeni bölümde Canan'ın affetmediği Selim zor zamanlar yaşayacak.

Son Yaz_6 (6)

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Canan, Akgün’ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim’e çok kızgındır.

Son Yaz_6 (8)

Selim ve Akgün’ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel’lere yerleşir.

Son Yaz_6 (7)

Selim, bir yandan Canan’ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir.

Son Yaz_6 (4)

Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün’ün de yardımını ister. 

Son Yaz_6 (2)

Akgün ise Soner’in sıkıştırmasıyla Latif’in yerini öğrenmek ve Selim’in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün’ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün’den uzak durmaya çalışır.

Son Yaz_6 (1)
Ama Altay’ın, annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün’le yan yana getirir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Çırılçıplak soyununca istediğini aldıÇırılçıplak soyununca istediğini aldı
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Diğer Haberler

Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinden ilk kareler paylaşıldı! İşte Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu

Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinden ilk kareler paylaşıldı! İşte Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Televizyonda büyük yarış başladı! Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri’nin dizi adayları açıklandı

Çırılçıplak soyununca istediğini aldı

Ebru Akel ekrana dönüyor!

Ebru Akel ekrana dönüyor!

Sefirin Kızı'na Ferit Aktuğ da katıldı! Ferit Aktuğ kimdir?

Yakışıklı oyuncu da diziye dahil oldu!

Son Yaz 6. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Akgün'le dertleşen Savcı Selim'in duygusal anları

Son Yaz'da Savcı Selim yaşadığı acıyı itiraf ediyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.